Teleajakirjanik Heleri All oma depressioonist: mul on sellega ikka üsna palju jama olnud

Mõned aastad tagasi diagnoositi Heleril depressioon. „Mul on sellega ikka üsna palju jama olnud. Kuidagi olen selle kontrolli alla saanud, vähemalt ei sega see tööd ega tavalist elu. Aga tundub, et tegemist on justkui epideemiaga, ka mu lähiringkonnas on palju neid, kes võtavad antidepressante,“ räägib Heleri.