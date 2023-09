Ühendkuningriigi politsei alustas Russell Brandi vastu esitatud seksuaalkuritegude süüdistuste uurimist

Londoni linna politsei (Metropolitan Police) teatas esmaspäevases avalduses, et pärast meediakanalite avaldatud infot on neile laekunud veel mitmeid seksuaalkuritegude süüdistusi Russell Brandi vastu, mis on toime pandud Londonis. „Samuti oleme saanud mitmeid teateid mujal riigis toime pandud seksuaalkuritegude kohta ja uurime ka neid. Kõik kuriteod ei ole toime pandud hiljaaegu,“ lisati.

Brand on süüdistusi avalikult eitanud ja Ühendkuningriigi valitsusele etteheiteid teinud, et see püüab teda tsenseerida ja tema vastu on korraldatud koordineeritud rünnak. Samuti toonitas koomik, et kõik tema suhted on olnud konsensuslikud.