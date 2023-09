Pille Minev oma abikaasast: see tundub mulle uskumatu, et see keegi sattus minust elama nelja kilomeetri kaugusel

Pille on abielus ERRi päevakajaliste saadete pea­toimetaja Peep Kalaga. “See tundub mulle täitsa ime. Eksisteerib ka ütlemine, et igaühe jaoks on siin maailmas keegi ja mulle tundub see uskumatu, et see keegi sattus minust elama nelja kilomeetri kaugusel. Ma olen üks vähestest, kes on võitnud jackpoti,“ ütleb Pille.

“Muidu ma ei oleks nii hea, rahulik ja tunnustav naine oma mehele. Võib-olla ma muidu ei oskaks olla nii hea naine vastu, kui ma poleks teinud enne nii huupi käike,“ arutleb Minev. Tegemist on Pille kolmanda abieluga ja täna tunnistab raadiohääl, et hea, et eelnev elu on olnud piisavalt kirju.

Kas Pille ja Peebu armumine oli silmapilkne? „Midagi pidi selles hetkes olema. See juhtus juhuslikult Viljandi folgil. Olin sõbrannaga, kes teda tundis, ja nad jäid lobisema. Mina astusin eemale. Kui taas ligi läksin, et sõbranna kontserdile sikutada, siis jäin juba ise ka kuulama. Peep rääkis parasjagu Argentina kõrgeimast mäest Aconcaguast ja mina pööritasin silmi, et mis asi see veel on. Peep pööritas omakorda silmi, et kes on see blond, kes isegi ei tea, kus asub Aconcagua mägi, ja rääkis mulle kannatlikult sellest mäest. Jutu lõpuks ta küsis, kas ma tuleksin kaasa. Mäkke ronima me tookord ei läinud, aga midagi selles vestluses meie vahele tekkis, millest mõni aeg hiljem juba tõsine suhe kasvas,“ rääkis Pille 2021. aastal Kroonikale.

Pille ja Peebu pani kirikuõpetaja Jaan Tammsalu paari 2017. aastal nende kodutalus heinapallide ja lammaste keskel. „Külalisi ei olnud, sest me ei suutnud koostada täpset külaliste nimekirja. Paar päeva pärast abiellumist avasime kodu- väravad. Siis oli minu sünnipäev ja kõik, kes tulla oskasid, said osa ka meie rõõmusõnumist,“ meenutas Pille.