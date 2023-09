Mart Sander soetas endale hinnalise Raimond Valgre akordioni: esimesed noodid panid käed värisema

“Mul käed värisesid!“ tunnistab Mart Sander, kui ta esimest korda Raimond Valgrele kuulunud akordionil noote tõmbas. Nimelt saatis Sander, kes veab Valgre juubelikontserti, paari nädala eest teele palve, et rahvas annaks teada oma kogudes olevatest Valgre lauludest ja muust heliloojaga seotust. Nii jõudsid jäljed ka akordionini Hohner Tango Primas, millega Valgre mängis aastail 1935-37. Selle akordioniga, mille omanik ei soovi, et tema nime avaldataks, on Valgrest ka fotosid tehtud.