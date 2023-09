Kummalised sahinad: Cher palkas neli meest oma poega röövima

Kohtudokumentides väidetakse, et Cher oli palganud neli meest oma poega röövima, et takistada Elijahi oma endise kaasa Mariega ära leppimast. Naine esitas jahmatava väite Los Angelese kohtule antud dokumentides juba mullu 5. detsembril, kuid alles nüüd on see avalikkuse ette jõudnud, kuna nüüd on see paari käimasoleva lahutuse käigus välja koorunud.

Kohtudokumentides väidab Marie, et talle öeldi, et Cher oli võtnud palgale neli meest, et tema poeg röövida hotellitoast nende pulma-aastapäeval, vahendab Entertainment Tonight. Ta väidab, et paar veetis koos 12 päeva alates eelmise aasta 18. novembrist, kuid kõik muutus 30. novembril, kui neli inimest marssisid nende tuppa ja „eemaldasid Allmani meie toast“.

„Mulle ütles üks nendest neljast mehest, kes ta kaasa võtsid, et nad palgati tema ema poolt,“ seisab kohtudokumentides. „Alates 2022. aasta augustist on mulle öeldud, et mul ei ole lubatud näha ega rääkida Allmaniga, kes on hetkel lukustatud raviasutusest, mille infot pole mulle avaldatud. Mulle on ka öeldud, et Allmanil ei ole ligipääsu oma enda telefonile,“ seisab naise poolt kohtule esitatud dokumentides.

Veel väidab naine, et Cher oli palunud tal lahkuda nende perekonna kodust ajal, mil Elijahi seal pole. „Mul ei lubatud võtta oma asju meie peamisest kodust ega mul ei olnud võimalik teha inventuuri oma varale,“ sõnas Marie veel.

Cher pole kohtudokumentidest välja tulnud väiteid veel kommenteerinud. Järgmine kohtuistung Marie ja Eiljahi lahutuse osas on planeeritud 27. oktoobriks.