VÕRDLE | Fännid kardavad staari koerte pärast: kahe suure lihunikunoaga tantsinud Britney Spearsi kehal on nähtavad vigastused

Fännid muretsevad staari heaolu ja tema lähedaste pärast. Viimati tehtud postituse ühes videos on näha, kuidas Britney parem käsi on kinni seotud ja ta kehale on tekkinud mitmeid punaseid vigastusi või haavu. Vigastustega video on laetud üles pärast lihunikunugadega tantsuvideo üles laadimist.

Samuti on videos näha ka kolme pisikest koera, kelle turvalisuse pärast fännid muret tunnevad. „See on ilmselge appihüüe!“

Kui Britney eestkoste all oleku aeg läbi sai, esitasid tema eest vastutavad isikud staari lähedastele nimekirja soovitusi, mida neil tuleks edaspidi silmas pidada. Üks olulisemaid neist oli see, et Spearsi peaks nugadest eemal hoidma.

Allikad väitsid TMZ-le, et Britney nägi noas kaitsevahendit, sest kartis, et teda tahetakse uuesti sundravile panna. Samuti on TMZ-le öeldud, et Britney hoiab nuge kõikjal oma majas – sealhulgas magamistoas. „Ta kartis paranoiliselt, et keegi tahab teda kätte saada, ja kavatses end nugadega kaitsta.“