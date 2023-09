VÕRDLE | „See ilukirurg peaks vangis olema!“ Jennifer Lawrence'i uus nägu tekitab kõmu

33-aastane Hollywoodi staar väisas teisipäeval Pariisi moenädala raames aset leidnud Diori moeshow'd. Üritusel jäi Lawrence ka fotodele, kust teda esialgu kohe äragi ei tunne. Kauni näitlejatari põsed ja huuled on muutunud tunduvalt täidlasemaks kui need olid varem. Kogu tema üleüldine välimus ei meenuta enam tema endist välimust.

Sotsiaalmeedias on võetud sihikule mitte Lawrence ise, vaid tema ilukirurg. Mõni Twitteri kasutaja arvab, et antud tohter, kes neid ilusüste läbi viis, peaks olema trellide taga. „Kus on antud fotol Jennifer Lawrence?“ uurib üks kasutajatest- Loomulikult leidub ka neid fänne, kes arvavad, et naise nägu on siiani paistes rasedusest ning tegemist on lihtsalt ebaõnnestunud fotodega.