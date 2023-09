Anders Veerpalu jagab sõbraga soovitusi: 5 nippi, et pärast suvepuhkust taas trennijoonele saada

Trenni tegemine peab meeldima. See tähendab, et tuleb alustada rahulikult ning seejärel distantse, kiirust, trenni pikkust kasvatama hakata. „Kui viimasest trennist on pikk aeg möödas, siis ära mine kohe 10 km jooksma. Alusta tempoka jalutuskäiguga iga õhtu ning sealt kasvata,“ rääkis Veerpalu.

Väga oluline osa meeldivast ja edukast treeningust on korralik varustus. Esmajoones tuleks investeerida korralikesse spordijalanõudesse, mis toetaksid jalgu ega väsitaks neid liialt. „Väga suur vahe on jalgades tunda kui joosta erineva maastiku peal. Kui elad linnas ning tead, et peamiselt jookseksid linnatänavatel ja pargis, siis on mõistlik koheselt vaadata selliseid sporditosse, mis ongi mõeldud asfaldi peal jooksmiseks,“ märkis Veerpalu.

Tulemuste saavutamiseks on oluline järjepidevus ja harjumus. Selle tekitamiseks on aga mitu võimalust. Üks lihtsamaid viise, et ennast treeninguteks motiveerida on leida endale kaaslane, kellega koos trenni teha. „Üks kahest ikka viitsib ja ajab siis teise ka toast välja ennast liigutama,“ rääkis Teearu. Teine viis on investeerida nutiseadmesse, mis mõõdab treeningute tulemusi ning näitab ka analüüsi. Veerpalu sõnul motiveerib teda just nutikella kasutamine, sest see näitab talle iga päev tema liikumisi ja aktiivsust. „Minul on igapäevaselt kasutuses Samsung Galaxy Watch6 ning jälgin sellega igapäevast liikumist, kalorite põletamist, treeningu tulemusi, pulssi jne. See tekitab positiivset hasarti. Tahan ju ikka parem olla ning iga päev ka aktiivsusringid täis teha,“ lisas Veerpalu.