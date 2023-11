SPORT AU SEES Olümpiakomitee esimees Urmas Sõõrumaa on ise väga sportlik. Ta on loonud palju sportimisvõimalusi nii Tallinna linnas kui oma kodukohas Pühalis. „Meil on hiiglama vahva spordikeskus, mis läks üle miljoni maksma. Seal saab tennist, padelit, lauatennist, võrkpalli ja korvpalli mängida. Sada inimest saab ööbida ja majutame ka väikseid gruppe. Pühalis sai veel pimeruum valmis,“ jutustab Urmas.

FOTO: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia