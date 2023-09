PODCAST | 137. Tissident x Tuuli Jõesaar: aitame üheskoos Annit, kelle eksmees keeldub ühisvara jagamast

Anni on väikese nelja aastase lapse ema. Aastaid tagasi kohtus ta Karliga, kes tundus alguses justkui unistuste mees. Koos võeti pangalaen ja kaasomandisse osteti maja Tallinna külje all.

Täna on Anni olukorras, kus õnnelikul ajal ühise pangalaenuga ostetud ja kaasomandis olev maja on muutunud talle finantsiliseks koormaks. Anni käib tööl ja saab palka täpselt 37 eurot liiga palju, et osutuda tasuta õigusabi jaoks liiga rikkaks. Eksmees aga elab mõnusasti nende ühises majas, mille pangalaenust ja kommunaalkuludest maksab Anni poole. Ise elab koos lapsega üürikorteris. Pärast igakuiseid püsikulusid ja enda advokaadile maksmist jääb tal järgi 200 eurot. Söögiks, hügieenitarveteks, ravimiteks ja muuks vajalikuks. Ja Karl peab täiesti normaalseks seda, et ta ei kavatsegi Annilt poolt maja välja osta. Karl ei luba ka kinnisvarahindajat majja. Karl tahab maja peaaegu tasuta ainult iseendale saada.