Retroland 2023 festivalil esinev Cool D: appi, kas ma olen tõesti nii vana?

Seekordses Piletitasku podcast’is on külas Retroland 2023 korraldaja Andres Puusepp ja üks üles astuvatest artistidest – Cool D. Juttu tuleb sellest, mis põhimõtete alusel festivalile artiste kutsutakse ja kas kodumaistele esinejatele kirjutatakse ette ka kohustuslik kava, mis lugusid esitada tuleb ja mida kindlasti mitte. Lisaks räägib Cool D hetkest, millal ta aru sai, et on vist vanaks jäänud. Kõikidele retrohuvilistele jagab tuntud stiiliguruna riietusnippe korraldaja Andres Puusepp.