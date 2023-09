Eha Urbsalu tunnistas, et on teinud kolmel korral aborti: mõtlesin, et olen noor ja jõuan emaks saada küll...

Samas usutluses paljastab ta, et jäi esimest korda rasedaks oma 20ndates eluaastates, kuid siis selgus, et mehel oli samal ajal ka teine pruut ning eestlanna otsustas aborti teha.

Teisel korral oli Eha saanud 30 ja just jõudnud tagasi New Yorki. „See härra arvas muidugi, et jäin lapseootele tema raha pärast,“ meenutab Urbsalu. Kolmandat korda jäi ta rasedaks suhtes itaallase Lucaga, kes oli esialgu olnud beebiootuse üle õnnelik, kuid siis teatas naisele, et ta peab ikkagi aborti tegema.