Vaata, kes on „tähtsad ninad“ uues kodumaises koguperekomöödias

Kõige tähtsam nina ehk filmi peategelane on Oliver, keda mängib Ruben Tolk. Oliver on 13- aastane sümpaatne noormees, kelle süda asub õige koha peal. Ta mõtleb enne kui tegutseb ning hoolib väga oma perekonnast. Oliver proovib päästa oma vanemate abielu nutika äriidee abil.

Peategelast kehastav Ruben Tolk on režissööri ja näitleja Rain Tolgi ning kostüümikunstnik Helina Risti poeg, kes on varem kaasa löönud paljudes kodu- ja välismaistes reklaamides ning täispikas mängufilmis „O2“.

Teine tähtis nina on Oliveri parim sõber ja klassivend Sass, keda kehastab tuntud vanemate Andres Peetsi ja Janne Klooreni poeg Robert Aleksander Peets. Peale õnnestunut tehingut investoritega saab Sass nautida esimesi töö vilju. Sõbrad üritavad koos lahendada Oliveri perekonda tabanud probleeme.

Oliveri isa – 35-aastane Artur, keda mängib Mattias Naan – on innukas, kuid veidi kohmakas endine sõudmistreener. Artur ei tunne end hiljutise koondamise tõttu kindla perepeana, sest kogu majapidamine on langenud tema abikaasa õlule. Uue aja võimalused ja väljakutsed panevad teda kõvasti proovile.

Oliveri ema – 35-aastane Karin, keda kehastab Saara Pius – on heasüdamlik, kuid põhimõttekindel naine. Karin töötab pere ja majapidamise ülalpidamiseks haiglaõena kahes vahetuses. Ta on naine, kes hoiab oma leebel ja kavalal moel kodus kõike kontrolli all, aga kui vaja, võib ka rusika lauale lüüa.