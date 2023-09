VIDEO | Britney Spears tantsib jälle lihunikunugadega! „Terviseks meile, pahadele tüdrukutele, kes ei karda piire katsetada ja riske võtta“

Võimsat muusikukarjääri pidanud Britney Spears andis publikule peale laulu ka unustamatu lavasõu. Nüüd, kui Britney esineb vähem, ei jaga ta oma jälgijatele enam niivõrd häält, kuivõrd koreograafiat. Britney Instagrami feed’is leidub palju postitusi, kus ta ennast muusika saatel vabalt tunneb. Viimased videod, kus ta lihunikenugadega tantsib on saanud palju meedia tähelepanu. Fännid tunnevad Britney vaimse tervise üle muret ning kardavad, et ta võib endale ja enda lähedastele ohtlik olla.

Britney palub oma viimases postituses fännidel aga rahuneda. „Ma tean, et ma hirmutasin kõiki oma eelmise postitusega, kuid need on võlts noad, mida minu meeskond rentis LA-s asuvast rekvisiitide poest. Need ei ole päris noad. Keegi ei pea muretsema ega politseisse helistama. Ma üritan imiteerida ühte oma lemmikartisti Shakirat... etteastet, millest ma olin inspireeritud! Terviseks meile, pahadele tüdrukutele, kes ei karda piire katsetada ja riske võtta!“

Ühes postituses pärast nugadega tantsime videot on näha, kuidas Britney parem käsi on kinni seotud ja ta kehal on näha haavu. Samuti on videos näha ka kolme pisikest koera, kelle turvalisuse pärast fännid muret tunnevad. „See on ilmselge appihüüe,“ arvavad fännid.

Kui Britney eestkoste all oleku aeg läbi sai, esitasid tema eest vastutavad isikud staari lähedastele nimekirja soovitusi, mida neil tuleks edaspidi silmas pidada. Üks olulisemaid neist oli see, et Spearsi peaks nugadest eemal hoidma.

Allikad väitsid TMZ-le, et Britney nägi noas kaitsevahendit, sest kartis, et teda tahetakse uuesti sundravile panna. Samuti on TMZ-le öeldud, et Britney hoiab nuge kõikjal oma majas – sealhulgas magamistoas. „Ta kartis paranoiliselt, et keegi tahab teda kätte saada, ja kavatses end nugadega kaitsta.“