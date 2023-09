„Vallalise kaunitari“ hurmur Kaspar Rooni võtab rahapuuduse tõttu vastu uue põneva väljakutse

Kaspar hakkab Bombshellis pakkuma klassikalist, Tai ning spordimassaaži. Bombshell kirjutab enda Instagrami kontol, et Kaspar on pühendunud kliendi heaolule ja lõdvestusele. „Ta pakub teile parimat massaažielamust.“

„Teie rahulolu ja lõõgastus on minu jaoks alati esikohal,“ tõdeb Kaspar ka enda postituses. „Ma olen tänulik, et saan oma oskusi ja teadmisi seal rakendada. Olen valmis pakkuma teile parimat massaažikogemust, olgu selleks lõõgastav õhtu pärast pikka päeva või taastav massaaž pärast intensiivset treeningut.“

Põhjus ilusalongiga liitumiseks on inflatsioon. „Paraku on elu Eestis kallimaks läinud ja olen seetõttu praegu tegemas mitut suuremat elumuutust,“ tunnistab ta Elu24-le.

Tõsielusaates „Vallaline kaunitar“ tuntuks saanud massöör Kaspar Rooni on nüüd ka ametlikult silmarõõmu leidnud. „Mida rohkem uute inimestega tutvusin, seda rohkem tundsin, et nii head klappi kellegi teisega ei ole,“ tõdes armunud Kaspar Elu24-le juulis.

35-aastane Kaspar tutvus oma praeguse kaaslasega Tinderi kohtingusaidil, kuid suhe ei olnud alguses tõsine. „Vallalise kaunitari“ saate ajal suhtlesid nad veel edasi, kuid jäid sõpradeks. Mõni aeg hiljem sai Kaspar aru, et on leidnud oma armastuse: „Tal on olemas kõik väärtused, mida naises hindan.“