FOTOD | Tuntud restoran avas uues asukohas meeleoluka peoga uksed: uus tehnika on pärit Jaapanist

Ligi kümme aastat Telliskivi tänaval tegutsenud Kolm Sibulat pakub uuel aadressil Euroopa restoranidest inspireeritud värsket menüüd, mille üheks pärliks on jaapanipärane nuudlisupp raamen. Restorani peakoka Roman Zaštšerinski sõnul soetati spetsiaalne köögitehnika otse Jaapanist.

„Eestlased armastavad erinevaid pastatoite, mistõttu on raamen osutunud väga populaarseks. Uues restoranis valmistame nuudleid spetsiaalse Jaapanis toodetud raamenimasinaga, mille abil valminud nuudlitel on ehtne aasiapärane tekstuur ja maitse,“ selgitas Zaštšerinski.

Aeglase toidunautimise kõrval pakub uuenenud restoran lõunamenüüs just kiiresti valmivat autentset Jaapani raamenit ja erinevaid salateid. Elegantsust ja erakordseid maitsenüansse lisab restoranile šampanjabaar, kus pakutakse Euroopa väiketootjate šampanjat ning seda taskukohasema hinnaga kui Eestis seni tavaks on olnud.

Lisaks Kolmele Sibulale kuulub samadele kokkadest omanikele Roman Zaštšerinskile ja Igor Andrejevile ka 2009. aastast tegutsev restoran Moon Kalamajas. Kolme Sibula uue restorani rajamist rahastanud Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann rääkis, et Kolme Sibula meeskond on hea näide pühendumisest, mille tulemusena areneb nii Eesti toidukultuur üldiselt kui ka Maakri kvartal.

„Kolm Sibulat ja samadele omanikele kuuluv restoran Moon Kalamajas on end tõestanud juba enam kui kümne aasta jooksul nii eestlaste kui ka turistide hulgas,“ lisas Arko Kurtmann, kelle sõnul on Coop Pank võtnud eesmärgiks toetada ettevõtjad, kes viivad Eesti elu edasi.

