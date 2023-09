FOTOD | Suurejooneline pidu! Kanal 2 tähistas koos glamuursete külalistega oma 30. sünnipäeva

Kanal 2 tähistab sel sügisel oma 30 aasta juubelit ja märgilise aastapäeva puhul on ka nende teleprogramm põnevaid üllatusi ja vanu häid saateid täis, et iga vaataja leiaks omale meelepärase telesaate. Peoõhtu jooksul astusid Noblessneri Valukojas üles mitmed põnevad artistid ja sünnipäevapeole on kutsutud Eesti staaride koorekiht.