Anett Kontaveit suhtest jalgpallur Brent Lepistuga: tean, et kodus on inimene, kes toetab mind

Värskes ajakirja Anne & Stiil kaaneloos avab Anett pisut tausta enda ja jalgpallur Brent Lepistu suhtest, kes on viimased poolteist aastat paar olnud. Anett ja Brent olid tutvunud sõprade kaudu. Kas Aneti südant on keeruline püüda? „Ma arvan, et see polnud maailma kõige lihtsam ülesanne, aga ka mitte hullult keeruline. Eks ma olen natuke sellist tüüpi, et kui mulle midagi meeldib, siis meeldib, ja kui ei meeldi, siis nii on. Viimast varianti on väga keeruline muuta,“ naerab tennisetäht.

Kui tihtipeale on tippsportlaste taustajõud arvamusel, et igasugune suhe on takistus ja segaja, siis Anett tõdeb, et eraeluliste otsuste kallale pole ta kunagi teisi lasknud. „Minu enda asi oli kindlustada, et suhe ei segaks tennisemängu. Ühtegi turniiri ega kohtumist ma selle tõttu ära ei jätnud. Tennis oli ikkagi prioriteet,“ tunnistab ta.

Anett usub, et suhe sportlasega annab mingis mõttes parema võimaluse teineteist mõista ja toetada. „Saame võib-olla üksteise raskustest ja ilusatest hetkedest sügavamalt aru,“ lausub ta. „Suhe annab mulle teatud kindluse,“ ütleb Anett mõtlikult. „Kui ümberringi on nii palju segadust – ma ei tea, kuidas elu minema hakkab –, siis suhtega kaasneb soe ja rahulik tunne. Ma tean, et kodus on inimene, kes toetab ja mõistab mind. Ma pole ju saanud varem sellist elu elada. Eks harjumist on palju, aga vähemalt üks asi on paigas,“ lausub Kontaveit veel.