VIDEO | Kethi Uibomägi avaldas, miks lahkus TV3st: tulla tormilisel ajal uue inimesena meeskonda ongi keeruline

Varem töötas Kethi TV3s, kuid 2021. aasta sügisel otsustas ta sealt lahkuda. Miks otsustas ta kanaliga tollal töösuhte lõpetada? Uibomäe sõnul langes tollal mitu lahkumispõhjust kokku. „Ma arvan, et ma ise ei olnud valmis kogu selleks tööks, mis ma toona peale endale võtsin. Ma arvan, et täna, kui ma saaksin selle pakkumise, saaksin ma ise ka palju paremini hakkama. Teiseks, mulle tundub, et see kuidagi oli üldse keeruline aeg, nende jaoks ka. Kui ma olen nüüd Duo Medias olnud, siis selle maja üleüldine suhtumine on hästi sõbralik, hästi soe,“ rääkis Kethi Uibomägi.