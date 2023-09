VIDEO | Keili Sükijainen avaldas iluprotseduuri, mida ta kunagi ei teeks: ma ei julgeks selliseid asju teha

Hiljuti muutis Keili oma juuksetooni ja värvis sügise puhul oma muidu blondid kiharad grammikene tumedamaks. Kui juuste värvimine on lihtne iluprotseduur, siis millist iluprotseduuri ei võtaks Keili kunagi ette?

„Selle kohta öeldakse never say never (ära iial ütle iial - toim), aga ma olen proovinud kunagi süsimusta parukat. Uskuge mind, te ei taha seda näha, see oli väga kole. Ma nägin välja nagu kummitus,“ avaldas Keili esmalt mõtteid oma juuste osas.

Iluprotseduuride juurde tagasi tulles ütles Keili: „Ma arvan, et ma ei süstiks kunagi huuli, sest mulle väga meeldivad enda huuled. Ma ei ole seda kunagi teinud. Osad inimesed ütlevad, et nad teevad seda, sest saada mingit niisutust. Ma lihtsalt kardan nii väga nõelu, et ma ei julgeks selliseid asju teha. Aga eks näis, võib-olla mis iganes aastate pärast ma tulen ka nii, et ei tunne mind näost ära.“

„Ma olen pigem seda tüüpi inimene alati olnud, et väärikalt vananeda - kortsud ja miimika on äge näos, sest see näitab, et sa oled elu elanud. Ja mulle hiljuti alles öeldi, et ma näen välja nagu 25 nii, et võib-olla ei olegi vaja!“ sõnas Sükijainen veel.

