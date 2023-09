VIDEO | Tulevane piloot Robert Rool suurest proovilepanekust: mulle on viimase paari päeva jooksul kirjutanud üle kümne piloodi

„Olen kunagi lendamisest unistanud. Mulle lennukid väga meeldivad, mis ei tähenda, et sa seda oskad. Ja kui nüüd läksingi päriselt lennukooli õppima, helistasin oma instruktorile, et „Tere, ma olen Robert, tahaksin piloodiks saada“, siis ta muidugi naeris alguses. Olen nüüd esimesed lennutunnid ära käinud ja mulle tundub, et mu õpetaja on selle paari tunni jooksul minuga rahul olnud – kuna ma ise lennukeid nii väga fännan, siis sain aru, mida ma tegin ja mida teen,“ rääkis Robert, et õppida on tal veel väga-väga palju.

Millal Robert seda kõike töö ja perekohustuste kõrvalt teha jõuab? „Ega ma ole esimene inimene, kes on selle läbinud, ja see õpe on väga hästi jaotatud kuude peale ära. On nädalavahetused, on lennud, on iseseisev õppimine. See on selline huvitav maailm. Mulle on viimase paari päeva jooksul kirjutanud üle kümne piloodi, kes on suurte lennukite piloodid,“ avaldas Robert, et professionaalsed lendurid on soovinud talle sel raskel teekonnal palju edu.