Spordigeen pärineb ühistelt esivanematelt? Ragnar Klavan sai teada oma kuulsad sugulased

Lisaks isa Dzintarile on Ragnari suguvõsas veel vähemalt üks jalgpallur. Nimelt on Ragnari kaheksanda põlve nõbu Indrek Zelinski. Klavani ja Zelinski juured saavad kokku Põlvamaal Erastveres, kus 18. sajandil elas nende ühine esiisa Paali Samul. Seotud on nad isade kaudu, mis tähendab, et Zelinskiga on sugulane ka Dzintar Klavan.