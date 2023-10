Anna Pihl paljastas telekolleegi poolt saadud negatiivse kommentaari: läksin ja nutsin veidi...

Anna Pihl paljastab värske Eesti Naise kaaneloos, et vaid korra on ta mõelnud, et ei taha enam teletööle minna. See oli siis, kui „Pealtnägija“ luubi alla sattusid president Ilvese kantselei krediitkaardiarved: ning ühiskonnas ja telemaja sees tekkis surve, et Ilvest peaks säästma.