BLOGI JA FOTOD | Televaataja tegi õige otsuse? Superstaarisaate kuus finalisti on selgunud!

Superstaarisaate üheksanda hooaja teises suudiovoorus astusid TV3 otse-eetris kohtunike ning televaatajate ette Carolin Škerin „I’m Still Standing“, Anders Maaniit „Evergreen“, Anne Mari Saks „Jäljed“, Ant Nurhan „Better Man“, Nele Lillemäe „Kogu tõde Jüriööst“, Silver Piiroja „Hold Back the River“, Maria Rander „Hurts So Good“, Robert Reesar „Kui mind enam ei ole“, Helene Hermiine Tamm „Lay Me Down“ ja Robin Kristofer Kukk „My Way“.