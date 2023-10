„Sellest saab meie suvi“ saatejuht Romi Hasa: kõige rohkem ikka küsitakse, et kas saatest tuleb mõni päris paar

Saatejuhina tuli Romil olla valmis kõiksugu olukordadeks, ka sellisteks, kui üks saates osaleja keset ööd ära põgeneb. “Sel hetkel ärkas minus taas väike ajakirjaniku soon ja ma mõtlesin, et vot see on televisioon ja intriig, mille me peame kindlasti saatesse panema,“ meenutab Hasa ärevat seika ja kruvib põnevust, et juba järgmistes osades selgub, kuidas olukord lõpuks laheneb.

Tõsielusaate filmimise telgitagused

„Sellest saab meie suvi“ on tituleeritud kui parima castinguga reality Eestis, kus osalejad on säranud oma aususe ja ehedusega. ,,Ühe osaleja puhul üllatas mind see, et ta tuli oma võimaliku partneriga tutvuma nii, et tal olid sisuliselt kohvrid juba pakitud ja valmisolek sissekolimiseks. Ei teagi, kust ta sellise otsusekindluse võttis,“ jagab Romi Hasa vahetuid hetki saatest. Tõsielusarjade puhul on ikka tavaline, et käib ennustusmäng selle üle, mis lõpuks juhtuma hakkab ning ka Romi peab kavalalt saate tulemust vaka all hoidma. ,,Kõige rohkem ikka küsitakse, et kas tuleb mõni päris paar. Aga see muidugi ei selgu esimeses osas, kuigi vaataja võib hakata juba panustama, et kes tunduvad hästi sobivat.“