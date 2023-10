VIDEO | Staarisaate finaali pääsenud loodusainete õpetaja Robert Reesar: ootan põnevusega, kuidas mind koolis vastu võetakse

Robert laulis stuudiovoorus loo „Kui mind enam ei ole“. Superstaariks pürgijat kuulates tekkis Mihkel Raual tunne, et ta justkui viibiks koolikontserdil. Robert superstaarisaate kohtuniku kriitikat südamesse ei võtnud. „Tundub, et valdavale enamusele see nii ei mõjunud,“ on Robert veendunud.