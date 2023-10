Oprah Winfrey ütleb, et teda koheldi ülekaalulisena teisiti: enim kogesin üleolevust ostukeskustes

Winfrey ütles vestlusõhtul kohalviibijatele: „Te kõik teate, et olen sellel teekonnal olnud suurema osa oma elust.“ Saatejuht tõdes, et tema suurim kaal on olnud 107 kg. „Ma ei tea, kas on teist sellist avaliku elu tegelast, kelle kaaluvõitlust on aastate jooksul nii palju ära kasutatud kui minu oma.“