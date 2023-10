Käärijä tõdeb, et on tundnud end tsirkuseahvina: kui edu ja kuulsus saabus, sain aru, et õnn peitub mujal

„Kui edu ja kuulsus saabus, sain aru, et õnn peitub kusagil mujal,“ sõnas Käärijä Soome meediale. Seljataha on jäänud palju tööd ja liiga vähe puhkust. Pärast Eurovisionil võistlemist on Käärijä andnud suve jooksul 51 kontserti ja tempo ei paista aeglustuvat sügiselgi. Peagi on plaanis ka Euroopa turnee.

Käärijä kurtis, et on esinemiste ja proovide vahel tundnud ennast kui tsirkuseahv. „Tekib tunne, et oled ahv rändtsirkuses. Ei tohi olla tundeid ega enda arvamusi, teised otsustavad, kuidas asjad on, ja mul puudub sõnaõigus,“ ütles ta intervjuus.

Käärijä on lihtsalt liiga pikalt suure pinge all olnud ning mõnikord tahaks rahvamassi ja tähelepanu eest kuhugi privaatsesse kohta peituda. „Tahaksin endale kuhugi randa ehitada väikese suvila ja sinna pärast tuuritamist lõõgastuma minna,“ tõdes ta intervjuus.

Pärast Käärijä meeletut edu tänavusel Eurovisionil on Yle produtsentidele saadetud 419 laulu, millest valiti välja käputäis palasid, mis uue aasta alguses võistlevad Soome eelvoorus UMK 2024.

Yle ütleb pressiteates, et žürii hinnangul on tänavuste laulude tase läbi ajaloo kõige kõrgem ja seitsme finalisti valimine oli keerulisem kui kunagi varem.

Ka UMK žürii esimees Tapio Hakanen ei hoidnud end tagasi: „On hämmastav näha, kuidas Soome artistid ja laulukirjutajad uutest tulijatest vanade rahvalemmikuteni on tulnud UMK-le võistlema. Sel aastal näeme läbi aegade kõige paremat võistluslugude gruppi, millest on vaalitud tõeliselt sensatsiooniline finaalseitsmik.“

Kuigi artiste ei tohi veel mitu kuud avalikustada, siis Hakanen otsustas kergitada saladusloori. Võib arvata, et võistlustules on ka mitu artisti, kes on eestlastele vägagi tuntud.