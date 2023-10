Kristel Aaslaid tähistab täna pidupäeva! Kaaslane Mattias Naan ei anna pildivalikuga armu: suhe sinuga nõuab pingutust

Mattias alustab oma kirjakest kallimale ühiskonna suurema probleemi lahti mõtestamisega ja ühe lõputu lausega. „Alati kui inimesed postitavad oma elukaaslase sünnipäeva puhul neid ülistavaid tekste ja albumeid ja tänavad lõputult oma hingesugulast toetuse ja asendamatuse ja armastuse eest, siis üldiselt paar aastat hiljem selgub, et neil ikkagi polnud kõik nii hästi ja ammu kõik mädanes ja roostetas ja lihtsalt sünnipäeva päevadel oli vahelduseks jälle hea toimivat suhet mängida korraks, et maailm ikka näeks kui armastavad nad on.“

Ja jätkab oma õnnesoovi jagades eeskuju teistele paaridele. „Kallis, Kristel. Palju õnne sünnipäevaks. Suhe sinuga on selline so-so (nii ja naa -toim), nõuab pidevat pingutust, ammu juba käime üksteisele räigelt pinda ja ega seda lõbu vist kauaks pole, aga noh, rõõmu ja jaksu ikka tänase päeva puhul. Loodetavasti ei pea me terve päeva koos veetma.“ Naan lõpetab oma avaliku õnnesoovi kallimale lootes, et nüüd peaks paaril turvaline olema ja kui kunagi minnakse lahku, siis on Eesti ühiskonda ette hoiatatud.

Kristel ja Mattias on tänaseks päevaks kaheksa aastat koos olnud. Kristel jagas podcast'is „Rambivalgus“, et tema sõnul on nad Mattiasega väga sarnased, aga samas ka väga erinevad. „Ta laseb mul olla mina ise. Me oleme teineteisega suhteliselt ausad,“ ütles Aaslaid, et nad saavad asjad loomulikult omavahel sirgeks rääkida. Samas on Kristel arvamusel, et igat tunnet või mõtet ei pea kogu aeg avama.

Kristel avaldas, et Mattias on suur põdeja. „See on ta suurim taak. Ta mõtleb palju üle, selles mõttes oleme hästi sarnased. Tema puhul on muidugi ka see, et ta võib olla rahvamees, aga tegelikult naudib väga üksindust,“ tõdes Kristel.

Kuula ka täispikka podcasti episoodi: