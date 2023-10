FOTOD | Verivärske kodumaine komöödia „Vigased pruudid“ tõi filmitähed esilinastust nautima

Ei tea siin ilmas keegi hullemat juurikat kui üks sajandivahetuse aegne Eesti taluperemees. Ja kui see juhtub veel mulk olema, siis on asi ikka päris hull. Naisterahva pisarad ja arukas jutt on temale nagu hane selga vesi. Säärane mees on ka Mulgimaalt Läänemaale elama sattunud Mart. Ei kuula ta kedagi ja talitab ikka nii, nagu tema isa teda omal ajal õpetas. Isegi oma laste eluõnne on Mart ära otsustanud, nii et tütred Miina ja Leena ainult mulkidest vennapoegadele kõlbavad. Ei aita siin noorikute ohked ega kaebed, kuigi nende südamed löövad salamisi hoopiski Läänemaa noormeeste Joosepi ja Juhaniga ühes rütmis. Aga kuna armastusel on juba kord imelik jõud, mis isegi kana mesipuusse lennutab kui tarvis, ei kavatse noored sellise saatusega leppida. Kus sõnad ja veenmine ei aita, tuleb appi võtta kavalus. Esialgne lihtne plaan mulkidest väimehi ninapidi vedada muutub sündmuste arenedes üha pöörasemaks, kuni Joosep ja Juhan leiavad end lõpuks naiseriietes kaugeid kosilasi tõrjumas.