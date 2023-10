Mariah Carey on muusikamaailmas tipus, aga näitlejana kukkus haledalt läbi

Mariah Carey (54) sündis 27. märtsil 1969 tänaseks juba New Yorgi eeslinnaks saanud Huntingtonis. Oma nime sai tulevane lauljatar 1951. aastal loodud muusikalihiti “They Call the Wind Mariah“ järgi. Ta sündis ooperilauljast ema Patricia (neiupõlvenimega Hickey) ja aeronautikainsenerist isa Alfred Roy Carey kolmanda lapsena. Mariah’ isa on afroameeriklase ja afrovenetsueelalase järeltulija ning ema iirlaste tütar, mis tõi rassiprobleemid varakult Mariah' ellu. Ema vanemad panid pahaks, et tütar abiellus mustanahalisega, ja loobusid perega suhtlemisest.