Armastus sai otsa: „Downton Abbey“ staarnäitleja läks pärast 25 aastat kestnud abielu naisest lahku

„Downton Abbey“ näitleja Hugh Bonneville on läinud lahku oma naisest Lulu Williamsist ning tõmbab sellega joone alla nende 25 aastat kestnud abielule. Mõned päevad enne lahkumineku uudise avalikuks tulemist oli Hugh väisanud üksinda enda sarjakaaslase Michelle Dockery pulma üksinda. Tema otsus ilma abikaasata tulla tekitas külalistes hämmastust, samuti ei kandnud Hugh juba siis oma abielusõrmust, vahendab Daily Mail.

Varem on paar mitmeid pidulikke ja punase vaiba üritusi koos väisanud - Lulu on tihtipeale Hugh'd saatnud esilinastustel ja filmide võtteplatsidel. Viimati nähti neid koos avalikkuse ees aprillis, kui nad saabusid koos Londoni Old Vic Theatre'is toimunud galale.

Paar, kes on aastaid elanud koos West Sussexis, on nüüd otsustanud lahku minna, kuid ühe asjaga kursis oleva allika sõnul ei ole lahkuminek soe ja sõbralik. „On ilmselge, et Lulu tunneb, et viimased 20+ aastat abielu justkui ei loe,“ avaldas allikas.

Viis aastat tagasi värskendas paar oma abieluvandeid südamlikul tseremoonial, mis toimus Las Vegases. Paar sai tuttavaks, kui mõlemad olid teismelised, kuid nende armastus arenes välja ajal, kui Hugh ja Lulu olid oma 30ndates. Nad sõudsid abieluranda 1998. aasta novembris.

Hugh Bonneville on vaatajatele enim tuttav oma rolliga sarjas „Downton Abbey“, kus kehastab Granthamoi krahvi Robert Crawleyt. Ta on sarjas kaasa teinud selle algusest peale. Oma rolli eest on ta teeninud Kuldgloobuse nominatsiooni ja kaks Primetime Emmy auhinna nominatsiooni.