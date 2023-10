Karmel Killandi Tomi Rahula krõbedast kriitikast: ta ei pea muretsema – mina ei ole Eesti Laulu uus peaprodutsent

Eesti Päevalehe nädalalõpulehes LP ilmus Killandiga intervjuu, kus loetleti talle ette kõik kriitilised punktid, mida Rahula tõid välja intervjuus Kroonikaga. „Ma tõesti ei tea, mida Tomi mõtles selle all, et võistlus muutub justkui liiga telelikuks. See on algusest peale olnud suur telesaade,“ ütles Killandi, kes kinnitas, et tema näol pole ikkagi tegemist peaprodutsendiga, vaid Rahula ülesanded on jaotatud tiimi peale ära.

Muude probleemide kohta vastas Killandi üldiselt, et liiga tõsiseks ei tasuks kõike ajada ning ei hakata kõiki muresid ette kartma. „Mina arvan, et kui me oleme siiani 30 aastat selle telesaate tegemisega hakkama saanud, saame edaspidi ka,“ lisas kogenud telenägu.

„See on Eesti popmuusika kõige vihatum, aga ka kõige armastatum võistlus. Me teame seda. Aga kindlasti on see võimalus näidata Eestit maailmale teistmoodi kui spordis, teaduses, kunstis, kirjanduses või mistahes muul alal ja miks mitte seda teha. Ma arvan, et see läheb kõik üle ja ma väga loodan, et Tomi tuleb tagasi võistlema. Ta ei pea muretsema – mina ei ole Eesti Laulu uus peaprodutsent, vaid armastan muusikat ja pühendan oma aja ideedele klassikast popini ja unistan võimalustest, kuidas veel rohkem kontsertsaateid rahvusringhäälingu ekraanile tuua.“