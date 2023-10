Pärast Käärijä meeletut edu tänavusel Eurovisionil on Yle produtsentidele saadetud 419 laulu, millest valiti välja käputäis palasid, mis uue aasta alguses võistlevad Soome eelvoorus UMK 2024. Väidetavalt on igal võistluslool väga hea šanss panna kinni kogu Eurovision.