1990ndatel tegutsemist alustanud legendaarne bänd Genialistid teatas aastal 2007, et läheb teadmata ajaks pausile. Nüüd on nad otsustanud taas kokku tulla ja anda oma viimane kontsert, millega ametlikult laiali minna. Kontserdipileti eest küsib bänd aga 50 eurot, mis on sotsiaalmeedias pannud inimesi imestama.