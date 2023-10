Maailmakuulsate muusikute lavataguste nõudmiste nimekiri on tihtipeale pikk ja kummalisi soove täis. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud Bruce Springsteeni (74) nõudmiste nimekiri ehk rider, mis on 37 lehekülge pikk ja kust kooruvad välja mitmed kentsakad ja erakordsed nõudmised, mis tuntud muusikul on.