KUUM KLÕPS | „Uued implantaadid näevad head välja.“ Netirahvas võttis Kim Kardashiani tulised pildid pihtide vahele

Tõsielutäht ja ärinaine Kim Kardashian postitas endast nädala alguses Instagrami mitu pilti, kus võtab napis rinnahoidjas kelmikaid poose. Hõbedane rinnahoidja varjab vaid tema rinnanibusid ja sädeleb piltidel silmipimestavalt. „Kõik on Gucci,“ kirjutas Kim oma seksikate piltidega fotoseeria juurde.

Pildid aga sattusid netirahva hambusse ja nad hurjutasid Kardashiani klõpsude postitamise eest. „Sul on neli last. Ma tunnen neile kaasa, kui nad näevad oma ema niimoodi,“ kirjutas üks kommenteerija ärinaise Instagrami postituse alla. „Kui minu ema midagi sellist interneti postitaks, siis ma nutaks,“ sõnas teine kommenteerija.

Leidus ka kommenteerijaid, kes juhtisid tähelepanu sellele, et Kimi välimus ei ole loomulik ja ta on käinud ilukirurgi noa all end kohendamas. „100 protsenti plastik,“ mainis üks kommenteerija. „Uued implantaadid näevad head välja,“ kiitis teine kommenteerija Kardashiani välimust. „Uus rinnaoperatsioon??“ imestas kolmas kasutaja.