Britney Spearsi lihunikunugadega tants tõi rekvisiitide poe pankrotiohust välja

Britney Instagrami kontol leidub palju postitusi sellest, kuidas ta ennast muusika saatel vabalt tunneb. Viimased videod, kus ta lihunikunugadega tantsib, on saanud palju meedia tähelepanu. Fännid tunnevad Britney vaimse tervise pärast muret ja kardavad, et ta võib endale ja oma lähedastele ohtlik olla.

Britney aga palub fännidel maha rahuneda. „Ma tean, et ma hirmutasin kõiki oma eelmise postitusega, kuid need on tehisnoad, mille mu meeskond rentis LA rekvisiitide poest. Need ei ole päris noad. Keegi ei pea muretsema ega politseisse helistama.“