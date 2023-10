Kuhu kadus Evelin? „Õnne 13“ stsenarist Andra Teede selgitab, kas Marika Korolev-Pihelpuu on sarjast välja kirjutatud

„Sarjas on ligi 30 aktiivset karakterit, aga igas episoodis 8-12 tegelast. See tähendab, et iga tegelane igas osas nagunii ei ole. Tähtsamad tegelased nagu Laine, Alma, Allan ja Mare figureerivad tihemini, kaugemad aga harvem. Evelin on olnud sel hooajal esimesest kümnest osast viies, mis teeb tema kohta üpris palju, nii et tegelikult ei saaks kuidagi öelda, et ta kadunud on,“ sõnas Teede ja lisas, et viimases episoodis ei olnud ligi 30 tegelast arvestades Evelini jaoks lihtsalt ruumi.