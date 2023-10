VIDEO | Eelmise hooaja staarisaates osalenu šokeerib fänne paljastavate ja kõhedust tekitavate kaadritega

Video valmimisele aitasid kaasa TPA Productions ja High Voltage. Lõppviimistluse andis bändi plaadifirma Johnny Be Good Records ning riietada aitas Kopli Couture.



“Remember Your Thrills“ on juba pälvinud märkimisväärset tähelepanu, kogudes esimese päevaga üle 10 000 vaatamise. Lisaks on lugu jõudnud juba mitmetesse Spotify playlistidesse üle maailma. Lugu on järjekorras kolmas singel peagi ilmuvalt debüütalbumilt.