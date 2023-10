KUULA | Púr Múdd ja Koit Toome avaldasid ühise tantsulise loo “Tunnen taas“

„Võtsime missiooniks teha seekord midagi täiesti uut. Koidul on küll palju väärt laule ja viisijuppe, mida oleks võinud uusversiooniks keerata, kuid stuudios istudes hakkas meil kõigil kolmel üha enam meeldima idee, et võiks millegi uue ja värskega välja tulla,“ meenutab Púr Múddi lige Joonatan Siiman.

„Stuudios mõtteid vahetades saime aru, et meil on uue laulu osas sarnane ootus, seega sündis lugu tegelikult väga kiiresti. Koit usaldas meie maitset produktsiooni osas ning meie teadsime, et Koit ei vea meid viisiga alt. Kõik läks sujuvalt ja kiirelt, nii et ehk võib oodata tulevikus meilt kolmelt veel ühist uut loomingut,“ vihjab Joonatan.