Viimaks ometi: Paris Jacksoni väidetav jälitaja võeti vahi alla

Nüüd on mees ametlikult vahistatud ja talle on esitatud süüdistus neljas väärteos. Nende hulgas on süüdistus ka jälitamises ja luuramises. Praegu istub ta vanglas ning tema kautsjoni summaks on 20 tuhat dollarit. Los Angelese politseijaoskond aga jätkab väärtegude asjaolude uurimist.