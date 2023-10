KROONIKA MÄRKAMISED | Rool ihkab taevasse, tuntud sportlased kihlusid

Õpib piloodiks

Kanal 2 „Õhtu!“ saatejuht Jüri Butšakov on avastanud enda jaoks hobina purjetamise ja käib ka väikelaevajuhi kursusel. Tema kaassaatejuht Robert Rool (pildil) on aga veel kõrgema lennuga - tema õpib piloodiks, et taevalaotusi vallutada.