Pettunud televaataja: tuntud voogedastusplatvorm kiilub Kanal 2 vaadates kinni. Go3: me ei eelista ühtegi kanalit teisele

Hiljuti potsatas toimetuse kirjakasti kiri nördinud Go3 kasutajalt, kes kurtis oma muret voogedastusplatvormi kasutamise osas. Nimelt sooviks ta vaadata tööpäeva õhtuti näiteks Kanal 2 „Õhtu!“ saadet, kuid Go3 kasutades tekib just sel ajal tõrge. „Peaksin mainima, et viga on ainult “populaarsel“ ajal ja ainult Kanal 2 osas,“ kirjeldas tusane televaataja teenuse tarbimisega esinenud probleeme. Kroonika uuris Go3, kuidas nemad antud olukorda selgitavad ja kas Kanal 2 saadete vaatamine televaatamise magusaimal ajal ongi Go3 kasutajatele häiritud.