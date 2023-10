FOTO | Hollywoodi armastus! Jolie ja Pitti poeg käib noore näitlejatariga

Meedias on avaldatud uued fotod 19-aastasest Paxist, kes ei ole antud piltidel mitte üksi, vaid temaga on aega veetmas 20-aastane näitlejanna Carmen Blanchard. Kuigi neiu nimi pole veel väga tuntud, siis Blanchardi nägu peaks olema tuttav seriaali "American Horror Story" fännidele. Pärast hittseriaalis mängimist on ta saanud teha kaasa veel kolmes projektis, kuid on võimalik, et tänu sidemetele Paxiga on Carmeni karjäär hoogu saamas ja näeme teda tulevikus ekraanidel palju sagedamini.