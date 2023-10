Ärimees Jaanus Rahumägi tütar Katariina avaldas, kuidas pere teda toetanud on: esmase ülikoolihariduse kindlustavad vanemad

Veel tunnistab Katariina, et kuigi ringleb absurdseid eelarvamusi nagu ta oleks sündinud kuldlusikas suus, on nende peres reegel – esmase ülikoolihariduse kindlustavad vanemad, aga edasi peavad kõik ise hakkama saama. „Nii oli vanema õega, nii on ka minuga. Maksan oma Londonis elamise kulud ja magistrikraadi õppemaksu ise ning ka nooremat ootab ees sama teekond. Muudmoodi arusaam rahast ja selle väärtusest lihtsalt ei teki,“ lausub ta.

Mari ja Jaanus Rahumäe tütar Katariina sai bakalaureusekraadi Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis audiovisuaalse meedia erialal. Isa Jaanus on varem öelnud öelnud, et tütrel on eesmärk saada professionaalseks filmitegijaks. Katariina lõputööks oli ajalooline lühifilm, mille tegevus keerles pöörangulisel 1919. aastal Pädaste mõisa ümber ja mille stseenides astusid üles ka professionaalseid näitlejaid. Katariina oli varem ka edukas youtuber, kelle lühiklippe vaadati miljoneid kordi.

Jaanus Rahumägi rääkis oma tütrest ja tema filmimaastiku plaanidest lähemalt hiljuti Kroonikale antud intervjuus. „Katariina õpib praegu Londoni maineka filmikooli magistrantuuris. Mitmed tema õppejõud on olnud viimaste aastate suuremate maailma kassahittide loojad. Ma ei tea, kas ma nende nimesid võin nimetada, aga seda vast võin küll öelda, et enamik filme, mis Eesti kinodes viimastel aastatel on jooksnud, nagu näiteks „Top Gun: Maverick“ ja „Harry Potter“ – mitmed Katariina õppejõud on neid kokku pannud. Seltskond on autoriteetne. Katariina on oma BFMi lõputöö „Pädaste“ eest saanud neilt ja ka teistelt filmiilma tegijatelt üsna hea hinde. „Pädaste“ võitis sellel aastal New Yorgi filmifestivalil ka parima ajaloolise filmistsenaariumi auhinna,“ rääkis tütre üle uhke isa siis.