INTERVJUU | Armastatud helilooja Olav Ehala: autorikaitsest tulnud summad on kõvasti tagasihoidlikumaks läinud

Kui enamasti jätab lauljate austamine heliloojad varju, siis Olav Ehalat (73), keda lähedased kutsuvad hellitavalt Olkuks, võib nimetada popstaar-heliloojaks. Ta on oma nime kirjutanud kustumatuna Eesti muusika ajalukku, läbi mitme põlvkonna. Tema sulest on valminud muusika rohkem kui 60 draamalavastusele, 10 muusikalile ja 60 filmile, mille hulgas näiteks „Don Juan Tallinnas“ ja „Nukitsamees“, samuti kõik Priit Pärna joonisfilmid. Tema laulud, mis enamasti ongi pärit filmidest ja teatrilavastustest ning loodud Leelo Tungla ja Juhan Viidingu luulele, on saanud hingelähedaseks mitme põlvkonna eestlastele ja kõlavad laulupidudel.