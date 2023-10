Kolm probleemi korraga lahendatud! Kristina Pärtelpoeg paljastas, millistel iluoperatsioonidel ta hiljuti käis

Nimelt paljastas 29-aastane Pärtelpoeg, et käis septembri keskpaigas korraga ära nii kõhuplastikas kui ka külgede ja lõualoti rasvaimus. Ta on juba varakevadest saadik käinud usinasti trennis ja jälginud oma toitumist ning tundub, et nimetatud protseduure oli vaja selleks, et viimane lihv anda.

Kuna tegemist on suunamudijaga, kes on temale teenust osutanud ilukliiniku Health Clinic igas postituses ja Instagrami story’s ära märkinud, siis võib eeldada, et Pärtelpoeg sai operatsioonid erihinna eest. Viskasime ikkagi pilgu peale, mis need kolm operatsiooni tavakliendi jaoks võiksid maksta. Kõhuplastika koos külgede rasvaimuga maksab ilukliiniku hinnakirja järgi alates 5290 eurost. Lõuaaluse piirkonna rasvaimu hinnad algavad aga 1590 eurost.

Pärtelpoeg käis samas kliinikus ka suve alguses, kui oli filmimas tõsielusaadet "Nädal Kristinaga". „Aga ma mõtlesin, et ma ei tuleks veel kohe, vaid ma käiks veel trennis ja näeks vaeva, mitte et ma ei näeks praegu vaeva, aga et võtaks ise võimalikult palju alla,“ rääkis suunamudija ilukirurgile siis. Kristina arvamusega nõustus ka arst, sest parim tulemus pidavatki tulema siis, kui juba ideaalile lähedane kaal on kätte saadud.

Tookord kinnitas ka Pärtelpojaga vestelnud tohter, et kõhuplastika koos külgede rasvaimuga läheb maksma 5200 eurot. „Aga kui me peame rasva kuskilt veel mujalt juurde võtma, siis vastavalt piirkondade arvule tuleb juurde maksta,“ selgitas arst.