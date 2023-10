"Kättemaksukontori" näitleja Kristjan Lüüs tegi piinliku paljastuse seoses seriaaliga: ma vaikselt hakkan aru saama, et...

Lüüs, kes on viimased neli aastat kehastanud politseiuurijat Sander Pronksi, rääkis Star FMile antud intervjuus, et polnud enne seriaalis töö saamist seda vaadanud. Piinlik paljastus tuli avalikuks seetõttu, et raadiosaatejuhid uurisid mehelt, et kas ta kavatseb TV3st hakata vaatama tõsielusaadet "Armastus võidab alati", mille juhiks Lüüsi on ja mis jõuab täna õhtul eetrisse. Varem on huvilised saanud antud realityga tutvuda juba Go3 vahendusel.

Praeguseks hetkeks on ta jõudnud kaheksanda hooaja juurde. "Mul on veel nii palju minna," naeris Lüüs, kes oli ka kursis sellega, et peagi on neid hooaegasid kokku juba 30. "See on tegelikult päris huvitav, tegelikult on päris tore. Ma vaikselt hakkan aru saama, et mis teema on," lisas Küüs vihjates sellele, et ta on aastaid mänginud legendaarseks saanud tegelaskujudega, kuid polnud varem kursis, et mis nendega eelmistes hooaegades juhtunud on.