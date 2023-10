HIMi karismaatiline rokkstaar Ville Valo esineb üle 14 aasta Eestis

2000. aasta album “Razorblade Romance“ tõstis HIMi kiirelt gooti rokkmuusika skeene liidrirolli. Plaat osutus ülipopulaarseks mitte ainult kodumaal, vaid ka paljudes Euroopa riikides ning lõi läbi ka USAs. HIM oli esimene USAs Kuldplaadi staatusesse tõusnud Soome artist. Just selle plaadi lood “Join Me in Death“, “Poison Girl“, “Right Here in My Arms“ said HIMi kaubamärgiks.